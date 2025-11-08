Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem

08.11.2025 05:29

Son Güncelleme: 08.11.2025 05:30

Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Saat 05.07'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

10 Ağustos ve 27 Ekim'deki 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürüyor.

İlçede saat 05.07'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 10.68 kilometre olarak kaydedildi.

