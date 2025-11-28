Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem
28.11.2025 07:30
NTV
NTV - Haber Merkezi
Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası devam ediyor. İlçede son olarak saat 07.06'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10 Ağustos ve 27 Ekim'deki 6.1'lik depremlerin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürüyor.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 07.06'da Sındırgı Sinandede merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği ise 9.8 kilometre olarak ölçüldü.
