Sındırgı'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.
Son olarak, bugün saat 10.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 9,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.
8 BİN ARTÇI DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugüne kadar 8 binden fazla artçı deprem kaydedildi.
