Sındırgı'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.



Son olarak, bugün saat 10.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem, 9,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.

8 BİN ARTÇI DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugüne kadar 8 binden fazla artçı deprem kaydedildi.