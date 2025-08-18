Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6,72 kilometre olarak kaydedildi.

6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Geniş bir alanda hissedilen depremde Sındırgı ilçesindeki bir bina ile kırsal alanda 12'si metruk 15 yapı yıkıldı.

Depremde bir kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı.