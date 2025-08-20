Sındırgı'da 4.3'lük deprem
10 Ağustos'ta 6.1'lik depremle sarsılan Balıkesir Sındırgı'da artçılar devam ediyor. İlçede son olarak 4.3 ve ardından 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının derinliği 4.54 kilometre olarak kaydedildi.
Bu sarsıntının ardından saat 01.14'te de bu defa 3.5'lik deprem oldu.
AFAD ekiplerinin saha tarama çalışması sürüyor. Henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.
