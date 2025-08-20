Sındırgı'da 4.3'lük deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 4.54 kilometre olarak kaydedildi.



Bu sarsıntının ardından saat 01.14'te de bu defa 3.5'lik deprem oldu.



AFAD ekiplerinin saha tarama çalışması sürüyor. Henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.



