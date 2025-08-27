Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı depreminin üzerinden 17 gün geçti, artçı sarsıntılar devam ediyor. İlçe sabaha karşı 4.4'le sallandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor.
AFAD Deprem Deiresi'nin verilerine göre son olarak saat 05.46'da Sındırgı merkezli 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 10.12 kilometre olarak kayıtlara geçti.
10 Ağustos'taki depremde 68 mahallede 12'si metruk olmak üzere toplam 16 bina yıkılmıştı.
Aradan geçen 17 günde büyüklükleri 5'e yaklaşan yüzlerce artçı deprem meydana gelmişti.
