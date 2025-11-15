Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre son olarak saat 03.04'te Sındırgı merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Depremler başta Balıkesir olmak üzere Manisa ve İzmir gibi çevre şehirlerde de hissedildi.

10 Ağustos ve 27 Ekim'deki 6.1'lik ana şokların ardından yüzlerce artçı sarsıntı meydana gelmişti.