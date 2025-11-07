Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

07.11.2025 05:10

Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Afet bölgesi ilan edilen Balıkesir Sındırgı'da saat 04.52'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 Ağustos ve 27 Ekim'deki 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen Balıkesir'in sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

İlçede saat 04.52'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 14.71 kilometre olarak kaydedildi.

