Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
09.11.2025 12:09
NTV
NTV - Haber Merkezi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçılar devam ediyor.
Sındırgı'da saat 11.58'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 7.14 kilometre derinlikte oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 11:11
|39.1672
|28.2714
|6.97
|2.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 10:49
|39.2106
|28.2381
|7.00
|2.50
|Dinar (Afyonkarahisar)
|09 Kasım 2025 10:46
|38.1222
|30.2028
|6.96
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 10:45
|39.1558
|28.3125
|7.04
|1.70
|Gördes (Manisa)
|09 Kasım 2025 10:42
|39.0842
|28.2658
|7.74
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 10:15
|39.2100
|28.2006
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 10:03
|39.2100
|28.2017
|6.99
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 10:01
|39.2042
|28.2975
|6.98
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 09:56
|39.1553
|28.3106
|6.99
|1.40
|Gördes (Manisa)
|09 Kasım 2025 09:52
|39.0753
|28.2703
|7.14
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 09:52
|39.1461
|28.3242
|6.93
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 09:40
|39.1381
|28.3406
|6.99
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 09:32
|39.2172
|28.2500
|7.00
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 09:27
|39.1431
|28.3228
|6.98
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 09:21
|39.1600
|28.2131
|8.38
|1.20
|Hani (Diyarbakır)
|09 Kasım 2025 09:20
|38.5672
|40.4033
|6.87
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 09:17
|39.0986
|28.1869
|7.05
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 08:54
|39.1933
|28.1406
|6.98
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 08:52
|39.1428
|28.3206
|6.96
|1.60
|Simav (Kütahya)
|09 Kasım 2025 08:50
|39.2425
|29.0108
|8.14
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 08:47
|39.1808
|28.1928
|6.98
|1.20
|Simav (Kütahya)
|09 Kasım 2025 08:45
|39.2342
|28.8744
|7.08
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 08:43
|39.1892
|28.2039
|5.02
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 08:42
|39.2072
|28.2033
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 08:23
|39.2031
|28.2714
|9.43
|1.30
|Refahiye (Erzincan)
|09 Kasım 2025 08:20
|39.9403
|39.1569
|6.95
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 08:16
|39.2036
|28.2433
|8.99
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 08:10
|39.2008
|28.2514
|8.66
|2.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 08:00
|39.2089
|28.2028
|7.00
|3.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 07:53
|39.2247
|28.1822
|6.84
|1.60
|Yeşilyurt (Malatya)
|09 Kasım 2025 07:50
|38.2911
|38.2553
|8.05
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 07:42
|39.2181
|28.1753
|6.69
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 07:33
|39.1919
|28.2542
|10.40
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 07:32
|39.1886
|28.2486
|6.55
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 07:29
|39.1678
|28.3197
|5.98
|1.30
|Yeniçağa (Bolu)
|09 Kasım 2025 07:27
|40.8106
|31.9742
|15.07
|1.70
|Tut (Adıyaman)
|09 Kasım 2025 07:09
|37.8064
|37.8419
|15.57
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 07:01
|39.2036
|28.1997
|7.07
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 06:57
|39.2172
|28.1625
|9.56
|1.20
|Solhan (Bingöl)
|09 Kasım 2025 06:56
|39.0222
|41.2092
|17.39
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 06:53
|39.1894
|28.1797
|10.67
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 06:42
|39.2303
|28.1458
|10.66
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 06:22
|39.1919
|28.2411
|10.12
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 06:20
|39.1753
|28.2300
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 06:10
|39.1714
|28.1503
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 06:08
|39.1636
|28.1397
|7.00
|1.20
|Doğanşehir (Malatya)
|09 Kasım 2025 06:05
|38.1333
|37.8975
|7.56
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 06:04
|39.2042
|28.1903
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 06:03
|39.2083
|28.3075
|9.80
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 05:53
|39.2006
|28.1317
|6.91
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 05:49
|39.1694
|28.2361
|7.90
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 05:44
|39.1719
|28.2697
|9.64
|1.70
|Yeşilyurt (Malatya)
|09 Kasım 2025 05:35
|38.2347
|38.1542
|7.00
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 05:34
|39.2294
|28.1806
|4.41
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 05:33
|39.2339
|28.1831
|5.26
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 05:27
|39.1550
|28.2175
|14.09
|1.70
|Hani (Diyarbakır)
|09 Kasım 2025 05:12
|38.5481
|40.4000
|12.60
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 05:10
|39.2042
|28.1861
|8.82
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 05:05
|39.1975
|28.2042
|8.95
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 05:01
|39.2053
|28.1592
|8.52
|0.90
|Kale (Malatya)
|09 Kasım 2025 04:53
|38.3122
|38.7761
|11.13
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 04:45
|39.2136
|28.1900
|7.70
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 04:43
|39.2028
|28.1542
|6.80
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 04:34
|39.2336
|28.1703
|5.51
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 04:32
|39.2578
|28.1525
|6.87
|2.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 04:27
|39.2239
|28.3183
|6.84
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 04:25
|39.2167
|28.1744
|7.68
|1.40
|Kelkit (Gümüşhane)
|09 Kasım 2025 04:21
|39.9258
|39.5350
|6.80
|1.20
|Simav (Kütahya)
|09 Kasım 2025 04:13
|39.2692
|28.9422
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 04:06
|39.2503
|28.1492
|7.00
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 04:05
|39.1833
|28.1753
|4.30
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 04:01
|39.2233
|28.3275
|5.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 03:57
|39.2081
|28.2925
|11.18
|1.80
|Simav (Kütahya)
|09 Kasım 2025 03:53
|39.2531
|28.9392
|7.05
|1.70
|Yahyalı (Kayseri)
|09 Kasım 2025 03:51
|37.7678
|35.3711
|6.98
|1.00
|Simav (Kütahya)
|09 Kasım 2025 03:49
|39.2775
|28.9458
|7.00
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 03:47
|39.1878
|28.1672
|7.47
|1.70
|Merkez (Çorum)
|09 Kasım 2025 03:41
|40.4700
|34.8536
|7.00
|0.80
|Sincik (Adıyaman)
|09 Kasım 2025 03:40
|38.1031
|38.5106
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 03:36
|39.2261
|28.1494
|7.08
|1.10
|Hisarcık (Kütahya)
|09 Kasım 2025 03:22
|39.2358
|29.0636
|7.00
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 03:19
|39.2344
|28.1167
|4.10
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|09 Kasım 2025 03:04
|39.1894
|28.2842
|7.36
|2.00
|Beypazarı (Ankara)
|09 Kasım 2025 03:01
|40.1853
|31.7789
|7.00
|1.50
|Ovacık (Tunceli)
|09 Kasım 2025 03:00
|39.4228
|39.1297
|13.87
|1.00
