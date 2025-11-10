Sındırgı'da 4.5'lik yeni deprem

10 Ağustos ve 27 Ekim'deki 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

İlçede son olarak saat 01.06'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 11.01 kilometre olarak kayıtlara geçti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."