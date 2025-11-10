Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntılar sürüyor.



AFAD, ilçede saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.64 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntı çevre illerden ve İstanbul'dan da hissedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ



İlçe, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler sonrası “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmişti.



Ağustos ayından beri devam eden sismik hareketlilik sürerken, ilçede bugün saat 01.06'da 4,5, sabah 05.48'de 4,5 ve saat 09.41'de 4,4 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.

Depremler herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.