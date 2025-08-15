Sındırgı’da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

Balıkesir Sındırgı meydana gelen 6,1'lik depremin ardından ağır hasarlı binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlanan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, artçı sarsıntılarla birlikte tehlike oluşturan Balıkesir Caddesi'ndeki 5 katlı bina ve asma katlı iş yerinin yıkımına başlandı.

Bağımsız 21 bölümden oluşan binanın yıkımı, ekiplerin güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

TESPİT ÇALIŞMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 675'i konut, 70'i iş yeri, 86'sı ahır ve depo, 815'i Sındırgı'da toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunın tespit edildiğini açıklamıştı.

