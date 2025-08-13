Sındırgı'da art arda arçılar: 4.1, 4.0...
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Sındırgı üst üste 4.0, 4.1 ve 3.7'lik depremlerle sallandı.
Sındırgı'da son 4 saatte 3.5'in üzerinde 3 artçı sarsıntı oldu.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre son sarsıntı saat 00.30'da 8.68 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak kayda geçti.
Sındırgı ayrıca saat 00.17'de 3.7, 21.40'ta ise 4.0'lık depremlerle sarsıldı.
