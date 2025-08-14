Sındırgı'da artçılar devam ediyor: 3.5, 4.0...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre son olarak saat 02.10'da yine Sındırgı merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.



Bunun yanı sıra ilçe saat 00.001'de 3.5, 22.28'de 4.0'lük depremlerle sarsıldı.



AFAD, 6.1'lik ana şokun ardından dün saat 09:30 itibarıyla bölgede bin 235 artçı deprem meydana geldiğini, bunların 19'unun 4.0’ın üzerinde olduğunu duyurmuştu.

