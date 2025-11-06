Sındırgı'da artçılar devam ediyor: 4.3 büyüklüğünde deprem
06.11.2025 19:29
Son Güncelleme: 06.11.2025 19:42
Haber Merkezi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.15’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 Ağustos ve 27 Ekim'deki 6,1'lik depremlerin ardından ilçe afet bölgesi ilan edilmişti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Sındırgı'da saat 19.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 9,6 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem Sındırgı'nın yanısıra Bursa, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Manisa'da da hissedildi.
İlk 6,1 depremin yaşandığı 10 Ağustos'tan bu sana yaklaşık 15 bin artçının meydana geldiğini duyuran uzmanlar, bu durumu "deprem fırtınası" olarak değerlendiriyor.
Bölgede 1600 civarında bağımsız bölüm orta ya da ağır hasar almıştı.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 19:11
|39.1578
|28.2694
|13.03
|3.60
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|06 Kasım 2025 18:59
|38.4072
|30.5872
|7.20
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:58
|39.1700
|28.1306
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:54
|39.2586
|28.0933
|6.97
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:47
|39.1917
|28.1411
|11.26
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:43
|39.2014
|28.2275
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:39
|39.2217
|28.1733
|7.00
|1.60
|Gördes (Manisa)
|06 Kasım 2025 18:27
|38.8856
|28.3128
|6.99
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:23
|39.1756
|28.2467
|6.60
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:18
|39.1581
|28.2511
|7.59
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 18:10
|39.1844
|28.2925
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 17:50
|39.2150
|28.1342
|9.82
|1.20
|Gördes (Manisa)
|06 Kasım 2025 17:36
|38.9067
|28.3100
|7.01
|0.80
|Yeşilyurt (Malatya)
|06 Kasım 2025 17:31
|38.2767
|38.1025
|6.97
|0.70
|Marmara Denizi - [18.74 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|06 Kasım 2025 17:13
|40.7972
|27.9597
|9.73
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 17:02
|39.1561
|28.2453
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 17:01
|39.1814
|28.3333
|16.07
|1.10
|Altıntaş (Kütahya)
|06 Kasım 2025 16:58
|39.0317
|30.2242
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 16:51
|39.1542
|28.3422
|7.00
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 16:46
|39.1836
|28.3169
|7.30
|2.00
|Gördes (Manisa)
|06 Kasım 2025 16:40
|38.8903
|28.3128
|6.95
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 16:37
|39.1644
|28.2600
|7.03
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 16:33
|39.1636
|28.3011
|7.84
|1.00
|Simav (Kütahya)
|06 Kasım 2025 16:28
|39.2800
|28.9622
|6.98
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 16:17
|39.2211
|28.2536
|6.77
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 16:16
|39.1811
|28.1767
|6.83
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 16:13
|39.1550
|28.2258
|7.06
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 16:01
|39.1700
|28.2583
|10.08
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 15:59
|39.1686
|28.1881
|7.04
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 15:56
|39.1803
|28.1772
|6.75
|1.40
|Gördes (Manisa)
|06 Kasım 2025 15:53
|38.8714
|28.3131
|6.99
|1.00
|Kale (Malatya)
|06 Kasım 2025 15:49
|38.3747
|38.7814
|9.81
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 15:47
|39.1678
|28.2517
|7.24
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 15:42
|39.1267
|28.2050
|6.74
|1.20
|Sivrice (Elazığ)
|06 Kasım 2025 15:40
|38.3964
|38.9386
|6.78
|2.10
|Simav (Kütahya)
|06 Kasım 2025 15:37
|39.2025
|28.9764
|6.93
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 15:32
|39.1736
|28.3753
|7.00
|1.30
|Ege Denizi - [03.46 km] Bodrum (Muğla)
|06 Kasım 2025 15:25
|36.9828
|27.3250
|7.12
|1.60
|Gördes (Manisa)
|06 Kasım 2025 15:17
|38.8706
|28.3100
|7.59
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 15:15
|39.1903
|28.1519
|12.20
|1.90
|Salihli (Manisa)
|06 Kasım 2025 15:13
|38.6408
|28.2261
|6.93
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 15:09
|39.1747
|28.2456
|7.26
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 14:48
|39.1933
|28.2386
|9.40
|1.30
|Gördes (Manisa)
|06 Kasım 2025 14:27
|38.8931
|28.3094
|9.64
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 14:13
|39.2233
|28.1475
|12.36
|1.40
|Gördes (Manisa)
|06 Kasım 2025 14:12
|38.9006
|28.2961
|6.94
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 14:07
|39.1750
|28.2233
|10.95
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 13:52
|39.1697
|28.2631
|8.75
|3.50
|Gördes (Manisa)
|06 Kasım 2025 13:25
|38.8861
|28.3547
|6.97
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 13:22
|39.1869
|28.1328
|4.67
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 13:13
|39.2211
|28.1864
|11.90
|1.90
|Akhisar (Manisa)
|06 Kasım 2025 13:12
|39.1717
|27.9492
|6.92
|1.30
|Gördes (Manisa)
|06 Kasım 2025 13:08
|38.8839
|28.3075
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 13:07
|39.1872
|28.2089
|10.85
|1.30
|Bigadiç (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 12:56
|39.4350
|28.1656
|7.13
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 12:45
|39.2061
|28.2003
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 12:43
|39.1936
|28.2383
|8.76
|1.20
|Simav (Kütahya)
|06 Kasım 2025 12:40
|39.2414
|28.9858
|8.06
|0.90
|Bigadiç (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 12:32
|39.4703
|28.1858
|6.99
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 12:27
|39.1886
|28.2078
|7.43
|1.60
|Simav (Kütahya)
|06 Kasım 2025 12:15
|39.2508
|28.9758
|6.94
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 12:12
|39.1600
|28.1628
|6.59
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 12:09
|39.1806
|28.1756
|10.13
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 11:57
|39.1731
|28.1953
|14.05
|2.80
|Tepebaşı (Eskişehir)
|06 Kasım 2025 11:55
|39.7422
|30.2533
|7.00
|1.40
|Akdeniz
|06 Kasım 2025 11:46
|34.4756
|24.5422
|6.67
|4.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 11:43
|39.1672
|28.2244
|6.93
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 11:42
|39.1925
|28.1722
|13.58
|1.10
|Akhisar (Manisa)
|06 Kasım 2025 11:41
|39.0389
|28.0553
|7.06
|1.20
|Kırkağaç (Manisa)
|06 Kasım 2025 11:36
|39.1378
|27.6772
|6.86
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 11:34
|39.1575
|28.2456
|7.00
|0.90
|Marmara Denizi - [18.83 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|06 Kasım 2025 11:33
|40.7964
|27.9583
|7.11
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 11:30
|39.1767
|28.2519
|8.56
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 11:30
|39.1789
|28.2492
|9.66
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 11:13
|39.1744
|28.2047
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 11:12
|39.2003
|28.3003
|9.86
|1.10
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06 Kasım 2025 11:01
|37.4111
|37.0528
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 10:58
|39.2006
|28.1839
|4.59
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 10:49
|39.1750
|28.3247
|8.06
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 10:39
|39.2133
|28.1878
|12.05
|3.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 10:28
|39.1761
|28.2583
|10.95
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 10:22
|39.1669
|28.2394
|11.75
|1.30
|Gördes (Manisa)
|06 Kasım 2025 10:20
|38.8953
|28.3092
|4.61
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 10:07
|39.1892
|28.3392
|7.00
|1.10
|Gördes (Manisa)
|06 Kasım 2025 09:59
|38.8983
|28.3089
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 09:57
|39.2411
|28.1369
|8.22
|1.10
|Simav (Kütahya)
|06 Kasım 2025 09:35
|39.1936
|29.0206
|7.03
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 09:34
|39.2236
|28.2972
|13.98
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 09:24
|39.1869
|28.1569
|9.88
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 09:11
|39.1336
|28.2806
|14.20
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 09:06
|39.1731
|28.2517
|10.00
|1.40
|Sungurlu (Çorum)
|06 Kasım 2025 08:51
|40.0006
|34.3053
|11.50
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 08:42
|39.1544
|28.1744
|7.48
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 08:41
|39.1553
|28.2761
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 08:30
|39.1633
|28.1683
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 08:08
|39.2544
|28.1181
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 08:05
|39.2158
|28.2014
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 08:03
|39.1383
|28.2972
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 07:54
|39.2031
|28.1419
|10.07
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Kasım 2025 07:42
|39.1894
|28.2197
|7.00
|1.20
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 1530876 sayılı kararıyla Sındırgı, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi.