Sındırgı'da artçılar devam ediyor: 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Sındırgı'da saat 19.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 9,6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem Sındırgı'nın yanısıra Bursa, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Manisa'da da hissedildi.

İlk 6,1 depremin yaşandığı 10 Ağustos'tan bu sana yaklaşık 15 bin artçının meydana geldiğini duyuran uzmanlar, bu durumu "deprem fırtınası" olarak değerlendiriyor.

Bölgede 1600 civarında bağımsız bölüm orta ya da ağır hasar almıştı.