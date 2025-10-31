Sındırgı'da artçılar sürüyor

27 Ekim'de meydana gelen 6.1'lik depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntının meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 ve 4.2 büyüklüğünde depremler oldu.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; sırasıyla 05.54 ve 07.18'de meydana gelen depremlerin derinliği ise 14.49 ve 12.9 kilometre olarak ölçüldü.

İlçede son olarak dün saat 23.52'de 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana gelmişti.