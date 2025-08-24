Sındırgı'da artçılar sürüyor: 4.0, 3.6, 3.9
10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir Sındırgı'da artçı depremler devam ediyor. İlçede son olarak saat 02.30'da 4.0 büyüklüğühnded deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 02.30'daki sarsıntının derinliği 12.5 kilometre olarak kayda geçti.
Sındırgı dün gün içinde ise 3.6, 3.9, 3.6 ve 3.5 büyüklüğündeki depremlerle defalarca sallandı.
