Sındırgı'da artçılar sürüyor: Art arda 221 deprem

Balıkesir Sındırgı'da art arda depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre; saat 21.58'de Balıkesir'in Sırdırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Bu depremin hemen ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

GECE BOYU SALLANDI

Sındırgı, gece boyu çoğu 3,0'ın altında olmak üzere yüzlerce depremle sallandı.

Saat 07.00 itibarıyla 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sayısı 221 oldu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA



AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:



"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."



BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saha taramalarına başlandığını açıkladı.

Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir." dedi.



VALİ USTAOĞLU: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTA



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.



OKAN TÜYSÜZ: DOĞAL OLMAYAN İKİ DURUM VAR

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV yayınında art arda meydana gelen depremleri değerlendirdi.

"Burada doğal olmayan 15 gündür hep artçıların olması ve bunların çok geniş bir alana yayılması." diyen Tüysüz şunları söyledi:

"Bu bir araştırma konusu, detaylı bir araştırma ile nedeni ortaya konacaktır. Olağan koşullarda kırılan fayın, düşen tarafı kuzeyde olması beklenen artçılar güney tarafta. Fayın uçlarında olması beklenen artçıların da geniş bölgeye yayıldığını görüyoruz. Bu bölgenin yeraltı yapısıyla ilgili bir durumu gösteriyor. Bu bölgede büyük bir deprem beklentisi yok, 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından fayın daha büyük deprem üretmesi beklenmiyor. O nedenle panik yapmamak lazım. Evlerde artçılardan meydana gelmiş hasarlar varsa evlere girilmemesini tavsiye ederim. Artçıların uzun süreceği görünüyor. Panik yapmadan bunların bitmesi beklenmeli."

10 AĞUSTOS'TA 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANMIŞTI

10 Ağustos'ta merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Bu tarihin ardından bölgede zaman zaman artçılar meydana geliyor.

