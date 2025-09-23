Sındırgı'daki depremler neyin habercisi? "Artçılar güneydoğuya göç etti, ölü faylar tetiklendi"
Sındırgı'da deprem aktivitesi sürüyor. Bölgede artçıların sayısının fazla olması tedirginlik yarattı. Uzmanlar, 6,1 büyüklüğündeki ana şoktan sonra depremlerin güneydoğuya doğru göç ettiğini buna bağlı olarak ölü fayların tetiklendiğine işaret ediyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos günü meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan deprem fırtınası devam ediyor.
Bölgede 43 günde 10 binden fazla artçı deprem oldu.
Artçıların sayısının bu kadar fazla olması, daha büyük bir deprem olup olmayacağına ilişkin soruları da beraberinde getirdi.
Yer bilimcilerden konuya ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Son değerlendirme İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi.
BÖLGEDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
Bölgede deprem fırtınası yaşandığına dikkati çeken Sözbilir, "Hareketlilik sürüyor. Artçı deprem sayısı 10 bini geçmiş durumda. Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda iki gündür deprem fırtınası yaşanıyor." dedi.
"ÖLÜ FAYLAR TETİKLENDİ"
6,1 büyüklüğündeki ana şokun ardından artçıların güneydoğuya doğru göç ettiğine işaret eden Sözbilir, bu durumun dağlık alandaki ölü fayların tetiklenmesine neden olduğunu düşündüklerini söyledi.
"YENİ FAYLAR BULUNDU"
"Ana şoktan sonra yaptığımız arazi çalışmasında, güneydeki dağlık kesimde yeni faylar haritalamış bulunmaktayız." diyen Sözbilir, "Bunlardan en önemlisinin Sındırgı Fayı güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu ve bu fay zonuyla bağlantılı tekil faylar olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
ARTÇI ŞOKLAR NEDEN DEVAM EDİYOR?
Türkiye diri fay haritasında bulunmayan bölgedeki fayların birbirini tetikleyerek 3 ila 5 büyüklüğü arasında değişen deprem fırtınası yarattığını belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şöyle devam etti:
"Emendere Fay Zonu'nun bölgedeki jeotermal sistemi kontrol eden bir yapı olmasından dolayı, fay içindeki gözenek suyu basıncının sürekli değişmesi gerçekleşmekte ve bu durum deprem aktivitesinin sürmesine neden olmaktadır.
Bu da Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir.
Sındırgı depreminden sonra bölgede yaptığımız çalışmalarda tarafımızdan haritalanan bu faylar, arazide 30 kilometre boyunca Çaysimav segmentine doğru izlenebilmektedir.
Bununla beraber ana şoktan sonra batıdaki Gelenbe Fay Zonu’nun 4 büyüklüğüne varan deprem üreterek tetiklendiği anlaşılmaktadır."
"DEPREM AKTİVİTESİNİN SÜRMESİ BEKLENİYOR"
Bölgedeki artçı deprem hareketliliğinin Gelenbe Fayı'nın batısına geçmediğini anlatan Sözbilir, "Bu da Gelenbe Fayı’nın sistemde bir bariyer gibi davrandığını ve transfer edilen enerjiyi üzerinde biriktirdiği şeklinde yorumlanabilir." ifadelerini kullandı.
Bu durumda Gelenbe Fayı'nın transfer fay niteliğini koruduğuna işaret eden Prof. Dr. Sözbilir, "Güneye Manisa-Akhisar-Kırkağaç taraflarına veya Kuzeye Balıkesir taraflarına stresi transfer etmesi olağandır. Bu bağlamda, bölgedeki deprem aktivitesinin sürmesi beklendiğinden, resmi kurum ve kuruluşların direktifleri doğrultusunda hareket edilmesi ve mümkün ise hasarlı binalara girilmemesi önerilmektedir." dedi.
