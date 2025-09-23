Sındırgı'daki depremler neyin habercisi? "Artçılar güneydoğuya göç etti, ölü faylar tetiklendi"

Artçıların sayısının bu kadar fazla olması, daha büyük bir deprem olup olmayacağına ilişkin soruları da beraberinde getirdi.

Son değerlendirme İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi.

Prof. Sözbilir, artçı depremlerin devam ettiği Sındırgı'da bu durumun bir deprem fırtınası anlamına geldiğini söyledi. Sözbilir, artçıların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini kaydetti.

"ÖLÜ FAYLAR TETİKLENDİ"

6,1 büyüklüğündeki ana şokun ardından artçıların güneydoğuya doğru göç ettiğine işaret eden Sözbilir, bu durumun dağlık alandaki ölü fayların tetiklenmesine neden olduğunu düşündüklerini söyledi.

"YENİ FAYLAR BULUNDU"

"Ana şoktan sonra yaptığımız arazi çalışmasında, güneydeki dağlık kesimde yeni faylar haritalamış bulunmaktayız." diyen Sözbilir, "Bunlardan en önemlisinin Sındırgı Fayı güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu ve bu fay zonuyla bağlantılı tekil faylar olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ARTÇI ŞOKLAR NEDEN DEVAM EDİYOR?

Türkiye diri fay haritasında bulunmayan bölgedeki fayların birbirini tetikleyerek 3 ila 5 büyüklüğü arasında değişen deprem fırtınası yarattığını belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şöyle devam etti:

"Emendere Fay Zonu'nun bölgedeki jeotermal sistemi kontrol eden bir yapı olmasından dolayı, fay içindeki gözenek suyu basıncının sürekli değişmesi gerçekleşmekte ve bu durum deprem aktivitesinin sürmesine neden olmaktadır.

Bu da Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir.

Sındırgı depreminden sonra bölgede yaptığımız çalışmalarda tarafımızdan haritalanan bu faylar, arazide 30 kilometre boyunca Çaysimav segmentine doğru izlenebilmektedir.

Bununla beraber ana şoktan sonra batıdaki Gelenbe Fay Zonu’nun 4 büyüklüğüne varan deprem üreterek tetiklendiği anlaşılmaktadır."