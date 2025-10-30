Sındırgı'da enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi

Sındırgı depremlerinin ardından bölgedeki çalışmalar devam ediyor.



Depremin gerçekleştiği akşam 4, sonraki günkü artçılarda ise 2 katlı bir bina yıkıldı.



Depremin ertesi günü inceleme ve belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

ENKAZ KALDIRMA TAMAMLANDI



Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı öncülüğünde, diğer resmi kurumların desteğiyle enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, ilçede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.



Ağır hasarlı tespiti yapılan binalar, resmi süreçleri tamamlandıktan sonra yıkılacak.

