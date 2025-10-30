Sındırgı'da enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklük depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.

Sındırgı'da enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi

Sındırgı depremlerinin ardından bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Depremin gerçekleştiği akşam 4, sonraki günkü artçılarda ise 2 katlı bir bina yıkıldı.

Depremin ertesi günü inceleme ve belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

KALDIRMA TAMAMLANDI

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı öncülüğünde, diğer resmi kurumların desteğiyle enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, ilçede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ağır hasarlı tespiti yapılan binalar, resmi süreçleri tamamlandıktan sonra yıkılacak.

18 saatte 210'dan fazla artçı deprem

18 saatte 210'dan fazla artçı deprem

Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
  • Etiketler :
  • Enkaz
  • Türkiye
  • Balıkesir Deprem
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...