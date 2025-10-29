Sındırgı'da enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları

27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, ilçede 500 personelden oluşan 250 ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.



İlçe genelindeki 23 bin binada taramalarını sürdüren ekipler, hasar tespiti yapıyor.



Ekipler, inceledikleri binaların durumunu bilgisayar üzerindeki koordinasyon noktasından işaretliyor. "Acil yıkılacak", "yıkık", "ağır hasarlı", "orta hasarlı", "az hasarlı", "hasarsız" şeklinde tespit edilen binaların verileri daha sonra ilgili kurumlarla da paylaşılıyor.

8 ACİL YIKALACAK BİNA VAR



Şimdiye kadar bin 195 bina, 2 bin 851 bağımsız bölümün incelendiği ilçede, 8 acil yıkılacak, 5 yıkık, 35 de ağır hasarlı bina tespit edildi.



Ayrıca ilçe merkezinde yıkılan binaların enkazının bir kısmı kaldırıldı, bir bölümünde de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.