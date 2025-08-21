Sındırgı’da hasar tespit çalışmaları tamamlandı, itiraz süreci başladı

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre Sındırgı’da tüm evler tek tek incelendi. Balıkesir ve Manisa genelinde toplam 729 binada yer alan 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi. Çalışmalar sonunda hazırlanan listeler mahalle muhtarlıklarında vatandaşların incelemesine sunuldu.



Hasar tespitine itiraz etmek isteyenlerin, Sındırgı Hükümet Konağı’nda kurulan AFAD başvuru merkezine müracaat edebileceği, yapılan başvuruların bir üst kurul tarafından değerlendirileceği bildirildi. Askı sürecinin bir ay devam edeceği ve sürecin sonunda binaların hasar durumlarının kesinleşeceği öğrenildi.



Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ramazan Sabay, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimizin listelere bakarak tespitleri teyit etmelerini rica ediyorum. Eğer bir eksiklik ya da hata olduğunu düşünüyorlarsa mutlaka itirazda bulunsunlar" dedi.



Öte yandan bölgede ağır hasarlı ve yıkık binalarda yıkım sürecinin de başlatılacağı kaydedildi.