Sındırgı'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının büyük çoğunluğu tamamlandı.
Balıkesir Sındırgı'da 6,1'lik depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Depremde ilçe merkezinde bir, kırsal mahallelerde de 12'si metruk, 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi.
Depremden etkilenen 52 kişiden 29'u ise yatarak ve gözlem altında tutularak tedaviye alındı.
"YARIN AKŞAMA KADAR TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"
Depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgeye gelen 280 ekip ve 560 personel, ilçedeki 75 mahallede çalışma yürütüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, depremden sonraki gün, saat 08.00'de 50 ekiple başladıkları çalışmalara şu an 280 ekiple devam ettiklerini söyleyerek, "Depremin 4'üncü günündeyiz. Şu an itibarıyla yapacağımız tüm hasar tespitlerinin yüzde 80 seviyesine ulaşmış durumdayız. 75 mahalleden 60'ındaki tespitler tamamlandı. Kalan kısmı da en geç yarın akşama kadar bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
