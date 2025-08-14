Sındırgı'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, depremden sonraki gün, saat 08.00'de 50 ekiple başladıkları çalışmalara şu an 280 ekiple devam ettiklerini söyleyerek, "Depremin 4'üncü günündeyiz. Şu an itibarıyla yapacağımız tüm hasar tespitlerinin yüzde 80 seviyesine ulaşmış durumdayız. 75 mahalleden 60'ındaki tespitler tamamlandı. Kalan kısmı da en geç yarın akşama kadar bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

