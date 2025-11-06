Sındırgı'da hasarlı binaları yıkımı sürüyor

06.11.2025 10:56

Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçıların ardından ağır hasar alan yapılardaki yıkım çalışmaları sürüyor.

Sındırgı'da 27 Ekim'de 6,1'lik depremin ardından artçılar devam ediyor. 

 

Büyükdağdere Mahallesi'ndeki çalışmalar kapsamında yıkım kararı verilen yaklaşık 100 binadan 24'ünün yıkımı gerçekleştirildi.

 

AFAD, Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Belediyesi ekipleri, mahalledeki yıkım, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarını yürütüyor.

 

Vatandaşlara geçici barınma alanları oluşturulan bölgede, psikososyal destek ekipleri de mahalle sakinleriyle birebir ilgileniyor.

 

100 BİNA YIKILACAK

 

Mahalle Muhtarı Sebahattin Kaya, "Yaklaşık 100 binanın yıkımı planlanıyor. Şu ana kadar 24 bina tamamen yıkıldı. Büyükdağdere şu anda adeta bir şantiye alanına dönmüş durumda. Enkaz kaldırma tamamlandıkça yeniden inşa süreci başlayacak." ifadesini kullandı.

