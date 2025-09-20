Sındırgı'da orman yangını

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

'de orman yangını çıktı.

Sındırgı ilçesindeki , Binmurt mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bağ evlerine yakın bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

