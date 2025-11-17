Sındırgı'da üst üste depremler: 4.0, 3.7

10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen Balıkesir Sındırgı'da sayısı binleri bulan artçı sarsıntılar hala devam ediyor.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre son olarak saat 03.17'de Sındırgı merkezli 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Bu depremden 15 dakika sonra, saat 03.32'de ise 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremin derinliği ise 6 kilometre.

Depremler başta Balıkesir olmak üzere Manisa ve İzmir gibi çevre şehirlerde de hissedildi.