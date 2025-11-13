Sındırgı'da yeni depremler: 4.7, 4.2

10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler sonrası “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Sındırgı'da saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği 12.31 kilometre olarak ölçüldü.

4 dakika sonra yine Sındırgı merkezli 4.2'lik bir artçı depremle tekrar sarsıldı. Bundan 1 dakika sonra 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremlerin derinlikleri ise sırasıyla 7 ve 7.89 kilometre olarak kayıtlara geçti.