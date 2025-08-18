Sındırgı'da art arda depremler

Sındırgı'da arçı depremler devam ediyor.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 03.14'te meydana gelen 3.7'lik sarsıntının ardından saat 06.00'da 3.5 ve hemen ardından 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremlerin derinlikleri 5.25 ve 5.54 kilometre olarak kayıtlara geçti.

10 Ağustos'taki 6.1'lik ana şokun ardından Sındırgı merkezli yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.