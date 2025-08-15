Sındırgı'dan son rapor: 831 yapı ağır hasarlı ya da yıkık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1'lik depremden etkilenen illerde, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kurum, Next Sosyal'deki hesabından, hasar tespit çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.



Koplam 129 mahallede bulunan 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölümün incelendiğini ifade eden Bakan Kurum şöyle devam etti:

"675'i konut, 70'i iş yeri, 86'sı ahır ve depo, 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi.

Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız."