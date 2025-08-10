"Sındırgı'nın artçıları 5.2'ye ulaşabilir"

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Sındırgı depreminin Marmara Denizi'ndeki fay hatlarını etkilemesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Özmen, Simav Fay Zonu'nun Sındırgı segmentinde meydana gelen 6.1'lik depremin ardından ilk saatlerde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldiğini anımsattı.



"Bu depremin artçıları 5.1-5.2 büyüklüğüne kadar çıkabilir." diyen Özmen, yoğun şekilde devam eden artçı sarsıntıların ilerleyen günlerde azalacağını söyledi.



"DAHA BÜYÜK DEPREM İNTİMALİ YOK DENECEK KADAR AZ"

205 kilometre uzunluğa sahip Simav Fay Zonu'nun aktif ve yüksek deprem potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Özmen, Sındırgı segmentinde daha büyük bir deprem olma ihtimalinin ise yok denecek kadar az olduğunu vurguladı.



Sındırgı depreminin Marmara'daki faylarla doğrudan ilişkili olmadığına da dikkat çeken Özmen, İstanbul’un deprem tehlikesi, bu depremden önce ne kadar yüksek ise yine aynı şekilde o derece yüksektir." diye konuştu.