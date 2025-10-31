Sındırgı'ya konteyner kent çaışmaları sürüyor
Balıkesir Sındırgı'da depremin ardından evleri ağır hasar gören vatandaşlar için konteyner kent kurulumu sürüyor.
Yağcıbedir Mahallesi Orman Deposu'nda oluşturulan alanda iş makineleri aralıksız çalışıyor. Altyapı, su ve elektrik bağlantıları kısa sürede tamamlanırken, konteynerlerin yerleştirilmesine başlandı. Yaklaşık 10 dönümlük alana kurulacak 100 konteyner, başvuru yapan hak sahiplerine teslim edilecek.
Depremzedeler için hazırlanan konteynerlerde mutfak, banyo, ısıtma sistemleri ve sosyal alanlar bulunuyor. Çocuklar için oyun alanlarının da yer aldığı konteyner kent, afetzedelerin yeniden hayata tutunması için umut oluyor. Kırsal mahallelerde de kurulum çalışmaları devam ederken, bazı vatandaşlar kendi konteynerlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gece gündüz sahadayız. Kısa sürede kimseyi açıkta bırakmadan barınma sorununu çözeceğiz." dedi.
Vali Ustaoğlu ayrıca, ilçe merkezinde devam eden enkaz kaldırma ve yıkım çalışmalarını ile hafriyat sahasını da ziyaret ederek ekiplerden bilgi aldı.
- Depremzede
- Balıkesir Sındırgı
- Deprem