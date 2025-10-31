Sındırgı'ya konteyner kent çaışmaları sürüyor

Depremzedeler için hazırlanan konteynerlerde mutfak, banyo, ısıtma sistemleri ve sosyal alanlar bulunuyor. Çocuklar için oyun alanlarının da yer aldığı konteyner kent, afetzedelerin yeniden hayata tutunması için umut oluyor. Kırsal mahallelerde de kurulum çalışmaları devam ederken, bazı vatandaşlar kendi konteynerlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.



Çalışmalar hakkında bilgi alan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gece gündüz sahadayız. Kısa sürede kimseyi açıkta bırakmadan barınma sorununu çözeceğiz." dedi.