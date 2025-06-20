Sinek istilası hortumu anımsattı
Tekirdağ'da yaşanan sinek istilası, hortumu anımsatan görüntüye dönüştü.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan sinek istilası, hayatı zorlaştırmaya başladı.
100. Yıl Sanayi Sitesi bölgesinde kaydedilen görüntülerde, sineklerin oluşturduğu siyah kümeler hortum gibi yansırken, araçların ve işyerlerinin üzerini tamamen kapladığı görüldü.
Yaşanan sinek istilasına ilişkin sanayi esnafı, çözüm üretimesini istedi.
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