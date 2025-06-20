Sinek istilası hortumu anımsattı

Tekirdağ'da yaşanan sinek istilası, hortumu anımsatan görüntüye dönüştü.

Sinek istilası hortumu anımsattı

'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan sinek istilası, hayatı zorlaştırmaya başladı.

100. Yıl Sanayi Sitesi bölgesinde kaydedilen görüntülerde, sineklerin oluşturduğu siyah kümeler gibi yansırken, araçların ve işyerlerinin üzerini tamamen kapladığı görüldü.

Yaşanan sinek istilasına ilişkin sanayi esnafı, çözüm üretimesini istedi.

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