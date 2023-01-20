Sinem Çiçek'in ölümünde istenen cezalar belli oldu

Sinem Çiçek'in şüpheli ölümünde tutuklu sanık kalmadı Haberi Görüntüle

İzmir'de Sinem Çiçek'in (18) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı.



Savcı, şüphelilerden Cem A.'nın ''nitelikli cinsel saldırı'' ve ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlarından 19 yıla kadar hapsini istedi.



Burak K. için ise ''yağma'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede iki şüpheli hakkında ''olası kastla öldürme'' suçundan kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.



NE OLMUŞTU?



26 Temmuz 2022'de iş görüşmesine giden Aslıhan Sinem Çiçek, yolda yaralı halde bulunmuştu.



Kanında yüksek oranda uyuşturucu tespit edilen genç kız, kaldırıldığı hastanede ertesi gün yaşamını yitirmişti.