Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü: Ailesinin avukatından 'delil toplama' talebi

İzmir'de iş görüşmesine gittikten sonra yolda yaralı halde bulunan ve hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü araştırılıyor. Olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen, ailenin avukatı bazı delillerin toplanmadığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Haberler - NTV Haber - DHA 28.08.2022 - 16:34

Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü: Ailesinin avukatından 'delil toplama' talebi

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Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü: İş görüşmesine gitti evine dönemedi

Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü: İş görüşmesine gitti evine dönemedi

Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü: Beyaz aracın sahibi bulundu

Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü: Beyaz aracın sahibi bulundu

'de yaşayan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da iş görüşmesine gitmek için evden çıktı.

Genç kız eve dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Aynı saatlerde polis, otoyol kenarında genç kızı yaralı halde buldu.

Ancak Sinem Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Genç kızın ölümünün üzerinden bir ay geçti fakat ailenin avukatı Vedat Alabay, halen bazı delillerin toplanmadığını iddia etti.

Alabay, şöyle konuştu:

''Şu aşamada hala kızımızın ölümüyle ilgili veya öldürülmesiyle ilgili dosyaya en ufak bir veri girmemiştir. Bu olayla ilgili şüpheli sıfatıyla alınmış tek bir beyan yoktur. Darp aldığına dair bazı iz emareler var ama tabii ki asıl ölüm sebebi detaylı adli tıp raporunun gelmesiyle ortaya çıkacaktır.''

Avukat Vedat Alabay Avukat Vedat Alabay

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Burak Kaya'nın üzerinde Sinem'in cep telefonu bulundu. Kaya, ''gasp'' suçundan tutuklandı.

Aslıhan'ın iş görüşmesi sonrası beyaz bir araca bindiği görüntüler de ortaya çıktı.

Şüpheli Burak Kaya Şüpheli Burak Kaya

O aracın sürücüsü gözaltına alındı ancak Aslıhan'la arkadaş olduğunu belirtti, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinem'in ailesinin avukatı, olayın üstünden bir ay geçmesine rağmen şüphelilerin telefonlarına ait HTS kayıtlarına bakılmadığını, bölgedeki güvenlik kameralarının da incelenmediğini öne sürdü.

Avukat, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na delillerin toplanması talebinde bulundu.

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