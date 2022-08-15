Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü: İş görüşmesine gitti evine dönemedi

İş görüşmesine gitti, evine dönemedi. Otoyol kenarında yaralı halde bulunan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek' yaşamını yitirdi.



İzmir'de yaşayan genç kız 26 Temmuz'da iş görüşmesi için Bornova'daki bir restorana gitti. Ancak akşam eve dönmedi, ailesi de ulaşamadı.



Polise otoyol kenarında yaralı bir kız görüldüğü ihbarı geldi. Olay yerine giden ekipler genç kızı yaralı halde buldu. yakınında da motosikletli bir kişi vardı. Gözaltına alınan Burak Kaya'nın üzerinde Sinem'in cep telefonu bulundu. Şüpheli "gasp" suçundan tutuklandı.



Polisin Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüğü Sinem Çiçek bir gün sonra hayatını kaybetti. Kanında yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildi.



Olay günü kızlarıyla görüşen arkadaşlarının çelişkili ifade verdiğini söyleyen ailesine göre Sinem öldürüldü.



Sinem'in Bornova'daki iş görüşmesinden çıktıktan sonraki anları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde genç kızın araca bindiği görülüyor.



Ailesi genç kızın otoyol kenarında tacize uğradığını iddia ediyor ve suçluların bulunmasını istiyor