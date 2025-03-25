Sinem Dedetaş kimdir? Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mevcut Üsküdar Belediye Başkanı olan Sinem Dedetaş'ın kim olduğu, İBB Başkan Vekili seçimi öncesinde sorgulanmaya başladı. 2024'teki yerel seçimlerde, ilçedeki oyların yüzde 49,92'sini alarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş'ın hayatı merak ediliyor. İşte Sinem Dedetaş'ın hayatı hakkında bilgiler.



SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?



Sinem Dedetaş, 1981'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı.



Dedetaş'ın mesleki kariyeri kendi ağzından ifadelerle şöyle;



"İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden, gemi inşa yüksek mühendisi ünvanı ile mezun olduktan sonra yaklaşık 10 yıl ulusal ve uluslararası firmalarda yapısal analiz, yapısal tasarım mühendisi, plan onay mühendisi gibi kadrolarda mesleğimi icra ettim. Mesleki ideallerime ulaşabilmek için aynı zamanda meslektaşım olan eşimle kendi şirketimizi kurduk. Denizcilik ve gemi inşa sektöründe özellikle inovasyon ve AR-GE alanlarında dünyada ilk olacak nitelikte projelere imza attım ve iki mühendis olarak kurduğumuz bu şirketin büyümesi nice genç meslektaşlarımıza hem meslek hem de istihdam olanağı sağladı. Mesleki yönden kendi kariyerimi inşa ederken bir yandan toplumsal konulara olan duyarlılığım ve sorunlardan şikayet eden değil çözüm bulmaya çalışan yapım sebebi ile meslek odamızın seçimlerinde yönetim kurulu adayı oldum ve 2014 – 2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüm. Meslek ve meslektaş çıkarları için faydalı işlere imza atarak tamamladığım bu görev aynı zamanda özel sektör tecrübesi üzerine kamu tecrübesi eklemiş oldu.



2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi olan İstanbul Şehir Hatları A.Ş’ye Genel Müdür olarak atandım. İstanbul Şehir Hatları A.Ş’nin ilk kadın genel müdürü olarak ekip arkadaşlarımla birlikte; kadın gemici, yağcı ve kaptanlara Şehir Hatları tarihinde ilk kez çalışma olanağı sağlayarak kadın istihdamını yüzde 295 oranında artırdık. Atıl bir vaziyette duran tarihi Haliç Tersanesi’ni faaliyete geçirerek dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi konumuna kavuşturduk; bakım-onarımdan yeni inşalara, Deniz Taksilerden restorasyon çalışmalarına kadar hem katma değer yaratan hem de sanayi ve kültür mirasımızı koruyan projelere kamu bütçesini şeffaf ve verimli yönetme hassasiyetimiz ile imza attık. 2023 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Su Yolu Komitesi başkanlığına seçildim."



İBB'deki görevinden Aralık 2023'te istifa ettikten sonra CHP'den Üsküdar belediye başkanlığına aday gösterildi. 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde, ilçedeki oyların yüzde 49,92'sini alarak Üsküdar Belediye Başkanı seçildi.