Sinem Dedetaş'a ev hapsiyle tahliye

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın tahliyesine karar verildi.

Dedetaş hakkındaki adli kontrol süreci ev hapsi şeklinde devam edecek.

İTİRAZDA BULUNULMUŞTU

NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, yaklaşık 3 aydır tutuklu olan Dedetaş'ın avukatlarının geçen günlerde tutukluluk kararına itirazda bulunduklarını dile getirdi. Dedetaş'ın avukatlarından edinilen bilgiyi aktaran Demir, mahkemenin itirazı kabul edip ev hapsi şeklinde tahliyesine karar verildiğini anlattı.

YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Dedetaş, belediyedeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 29 Temmuz günü gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan Dedetaş, 31 Temmuz'da tutuklandı .

İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından görevden uzaklaştırıldı .

BELEDİYEDE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ YAPILDI

Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapılmıştı. Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Dündar Ziya Gültekin, başkanvekili olarak seçildi. Gültekin, 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi .

Gültekin'in trafik kazası sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Belediye Meclisi'nde bir seçim daha yapıldı. Başkanvekili olarak Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Muhammed Emin Sarıoğlu seçildi .