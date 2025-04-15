Sinem'in katili hala dışarıda: Cinayete ilişkin yeni görüntüler çıktı

9 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Binkılıç'ta bulunan bir villada Sinem Çeşim, buluştuğu erkek arkadaşına ayrılmak istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine şüpheli M.T., Çeşim'i bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Sinem Çeşim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çeşim'in cenazesi Yakacık Pir Sultan Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sinem'in katil zanlısı olduğu iddia edilen şüpheli M.Ş.T.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇITKI



Cinayetin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Sinem Çeşim'in katilinin kimliğini tespit etti. Bölgedeki bir arazide bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, cinayet saatinde bir kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığını belirledi. Bölgedeki kameralar ile kaçan kişiyi takip eden ekipler, şüphelinin M.Ş.T. isimli kişi olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan kimliği tespit edilen şüpheli ile Sinem Çişem'in daha önceden araç içerisinde çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

AİLE YAKALANMASINI İSTİYOR



Kızları için Çatalca Adliyesi önüne gelen anne Sultan Çeşim ile baba Hasan Çeşim'e, ailenin yakınları, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu. Çatalca Adliyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen kalabalık arasında bulunan aile, 27 yaşında öldürülen kızları için adalet çağrısında bulundu.

"HAZİRAN 2024'TEN BERİ YAKALAMA KARARI VAR"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Murat Akbaş, "9 aydır arama ve yakalama kararı olan bir kişi tarafından 9 Nisan'da katledildi. Kadın cinayetine kurban oldu kendisi. Haziran 2024'ten beri kendisinin yakalama kararı var." ifadelerine yer verdi.

Anne Sultan Çeşim