Singapur uçağı İstanbul’a acil iniş yaptı

Londra-Singapur seferini yapan Avustralyalı havayolu şirketi Qantas’a ait Airbus A380 tipi yolcu uçağı, uçakta rahatsızlanan yolcu nedeniyle İstanbul’a acil iniş yaptı.

Singapur uçağı İstanbul’a acil iniş yaptı

Qantas Havayolları’na ait QF2 sefer sayılı Londra Heathrow - Singapur seferini yapan Airbus A380 tipi yolcu uçağında bulunan bir yolcu Hava Sahası üzerindeyken rahatsızlandı.

Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından yapıldı.

Uçağın pilotu, Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Bunun üzerine sağlık görevlileri uçağın park edeceği alana yönlendirildi.

Airbus A380 tipi uçak, İstanbul Havalimanı’na sabah 04.43’de sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcu ise ambulansla hastaneye götürüldü.

yakıt aldıktan sonra Singapur’a gitmek üzerine İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.

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