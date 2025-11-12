Sınıf öğretmeninden 6 öğrenciye cinsel istismar

Kocaeli'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmeni hakkında mütalaa verildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık M.A. (45) ve aileler ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık M.A, öğrencilerine "beklenildiği ve gerektiği gibi davrandığını" iddia edip üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

İSTENEN CEZA

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, 2 çocuğa karşı "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 45 yıla, 4 çocuk yönünden "çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 60 yıldan 157 yıl 5 aya, bir çocuğa karşı da "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, konuya ilişkin idari soruşturmanın mevcut örneğinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden istenmesine ve dosyaya eklenmesine karar verdi.

Mahkeme, duruşmayı erteledi.