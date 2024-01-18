Sınıf ortasında öğrencisini döven öğretmene 3 bin TL para cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, öğrencisi M.H.Y.'yi (17) döven Cafer D.'nin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan öğretmen C.D. ile mağdur M.H.Y. ise duruşmada yer almadı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık C.D'nin, mağdur M.H.Y'yi "basit tıbbı müdahaleyle giderilebilir ölçüde yaraladığı" gerekçesiyle 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılmasını, hakaret suçundan ise beraatini talep etti.



Katılan avukatı mütalaaya karşı diyeceklerinin bulunmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.



Sanık avukatı ise katılanda travmatik bulguya rastlanmadığını savunarak, "Katılan, raporda da belirtildiği gibi beden ve ruh bakımından kendisini savunabilecek, ifade edebilecek durumdadır. Ama görüntü kayıtları incelendiğinde gülüşmelerin yaşandığı, herhangi bir karşı koymanın gerçekleşmediği, tanık beyanlarından da şaka amaçlı eylemde bulunup gülüşmeler yaşandığı sabittir." diye konuştu.



Mahkeme, sanığın, hakaret suçundan beraatine, basit yaralama suçundan ise 3 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklamasının geriye bırakılmasına karar verdi.



NE OLMUŞTU?



Kocaeli'de 10 Haziran 2022'de, İzmit Mesleki Eğitim Merkezinde öğretmen C.D'nin, ders sırasında öğrencisi M.H.Y'yi (17) dövdüğü anların başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada yer alması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmıştı.

