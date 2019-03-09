Rize'de Piri Çelebi Mahallesi'ndeki Kurtuluş Ortaokulu’nda geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda 6'ncı sınıfta okuyan M.C. (10) sınıfta sakalaştığı arkadaşı A.K.A.'yı, kalemtıraş bıçağıyla yüzünden yaraladı. A.K.A., öğretmenleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.K.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, aileler olayla ilgili şikayette bulunmadı.
''MOMO' OYUNU İLE İLGİSİ YOK''
Sosyal medyada olayın, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği öne sürülen ''Momo'' oyunu yüzünden yaşandığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar üzerine Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Servisi olayla ilgili inceleme başlattı.
Öğrenciler, arkadaşları, aileleri ve öğretmenleri dinleyen görevliler, olayı çok yönlü olarak ele aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayın ''Momo'' oyunu ile ilgisinin bulunmadığını, çocukların arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığını belirledi.
MAVİ BALİNA'DAN SONRA MOMO TEHDİDİ (UZMANLARDAN UYARILAR)