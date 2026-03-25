Sınıfta gaz paniği. 30 öğrenci hastanelik oldu

Kent merkezinde bulunan Şehit Mustafa Gündoğdu İlköğretim Okulu’nda 4'üncü sınıf öğrencisinin sınıf ortamında sıktığı kar spreyi nedeniyle bazı öğrenciler hastanelik oldu.

Nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi şikayetlerin gözlendiği öğrenciler için okul idaresi tarafından sağlık ekipleri çağırıldı.

30 ÖĞRENCİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Bingöl Valiliği'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada 30 öğrencinin Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.