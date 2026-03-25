Sınıfta gaz paniği. 30 öğrenci hastanelik oldu
25.03.2026 15:33
Sınıfta sıkılan kar spreyinden etkilenen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Bingöl’de bir ilkokul öğrencisinin sınıfta sıktığı kar spreyi nedeniyle 30 öğrenci çeşitli şikayetlerden dolayı hastaneye kaldırıldı.
Kent merkezinde bulunan Şehit Mustafa Gündoğdu İlköğretim Okulu’nda 4'üncü sınıf öğrencisinin sınıf ortamında sıktığı kar spreyi nedeniyle bazı öğrenciler hastanelik oldu.
Nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi şikayetlerin gözlendiği öğrenciler için okul idaresi tarafından sağlık ekipleri çağırıldı.
30 ÖĞRENCİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Bingöl Valiliği'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada 30 öğrencinin Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ifade edildi.
Açıklamada, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.