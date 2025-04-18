Sınıfta tüfekle poz veren müdür yardımcısına soruşturma

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulda tüfekle poz veren Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında, işlem başlatıldığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "@boykotyapannuri X adresinde yayınlanan 'Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?' başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

