Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando birliği, Kırıkhan’dan geçerek sınır birliklerine doğru harekat etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.