Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Çeşitli bölgelerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan, bazı askeri helikopterlerin sınırda uçuş yaptığı görüldü.
"ABD, TÜRKİYE'NİN OPERASYONUNU KABULLENMİŞ DURUMDA”
Sınır birliklerine komando takviyesi
Anadolu AjansıTürkiye
Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen operasyon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Sınırdaki güçlere takviye olarak komando birlikleri gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.