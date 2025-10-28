Sınır kapılarında operasyon: 524 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sınırda uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan TIR'larda arama yapıldı.



Aramalarda 427 kilo 540 gram uyuşturucu madde ve 66 kilo 400 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.



İpsala Sınır Kapısı'nda da bir TIR'ın televizyon ünitesinin boşluklarına yerleştirilmiş 96 kilo 796 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.