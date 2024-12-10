Sınır kapılarında yeni önlemler | Bakan Yerlikaya: Günlük 3 bin olan kapasitemizi 15-20 bine çıkarttık

Suriye'de Esad döneminin sona ermesinin ardından sığınmacıların ülkelerine dönüş süreci de hızlandı.

Özellikle Hatay'da Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarında yoğunluk var.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin Suriyeli sığınmacılara yönelik sorularını yanıtladı.

"ÜLKELERİNE KAVUŞMA İLE İLGİLİ EĞİLİMLERİ GÜÇLÜ"

Suriyelilerin ülkelerine dönme konusunda istekli olduklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Gönüllü, güvenli, onurlu şekilde 2016'dan bu yana 737 bini aşkın Suriyeli evine döndü. Bu rakam artarsa bizim hazırlığımız var." diye konuştu.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Suriyelilerle ilgili adres güncellemeleri zaten tamamlanmıştı. 2 milyon 936 bin Suriyeli var. Her birinin adresini biliyoruz. Biz şunu istiyoruz; kayıtlı, randevu sistemine göre işleyen bir çıkış olsun. Suriye'deki son gelişmelerden sonra büyük bir heyecan var, coşku var. Şu anda ülkelerine kavuşma ile ilgili eğilimin güçlü olduğunu görüyoruz."

"SURİYELİ STK'LARLA BİR TOPLANTI YAPACAĞIZ"



Bakan Yerlikaya, geri dönüş konusunda Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşme yapacaklarını söyledi.