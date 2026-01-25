Sınır kapısında alev topuna döndü
25.01.2026 07:26
IHA
İHA
Yurtdışından Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na giren yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bulgaristan'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Edirne'deki Kapıkule Gümrük Sahası içinde 21 yolcusunu indirdikten sonra alışveriş merkezi önünde yanmaya başladı.
Otobüsten yükselen dumanları fark eden çevredekiler alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gümrük sahası içinde alev topuna dönen otobüs söndürüldü ancak kullanılmaz hale geldi.