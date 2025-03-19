Sınır kapısında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR içinde 44 kilogram 306 gram uyuşturucu ele geçirildi. TIR sürücüsü tutuklandı.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan bir TIR sürücüsünün şüpheli hareketler sergilediğini tespit etti.
Sürücünün üzerine sarılı halde, narkotik dedektör köpek Jeff ile araçta yapılan aramada da sürücünün evrak çantası, buzdolabı ve eşya dolabında 44 kilo 306 gram uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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